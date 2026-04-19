Un politico ha annunciato di aver querelato un altro esponente per averlo accusato pubblicamente di aver usato parole offensive, tra cui “schifosissimo”, “fascista” e “venduto a Putin”. La querela, ha specificato, si basa su un atto di citazione di 15 pagine. Inoltre, ha dichiarato che una lettera aperta pubblicata in precedenza rappresenta solo un breve riassunto di quanto gli sia accaduto a partire da novembre, aggiungendo che un resoconto completo avrebbe occupato molte più pagine.

“Quella lettera aperta è solo un resoconto molto sommario: se avessimo dovuto aggiungere tutto quello che è accaduto a me a partire da novembre, sarebbe diventato un libro di una dozzina di pagine”. Sono le parole pronunciate a Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, da Angelo d’Orsi, storico della filosofia e già professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino. D’Orsi, tra le voci più critiche verso la politica estera occidentale e la gestione del conflitto in Ucraina, insieme all’ex ambasciatrice Elena Basile ha firmato nei giorni scorsi una lettera aperta in cui denunciano un clima di caccia alle streghe nei confronti di intellettuali e figure pubbliche che osano ascoltare “le voci dell’altra parte” sui temi della guerra in Ucraina, di Gaza e della politica internazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - D’Orsi: “Calenda mi ha dato dello schifosissimo, del fascista e del venduto a Putin. L’ho querelato, l’atto di citazione è lungo 15 pagine”

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