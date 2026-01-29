La pace tra Russia e Ucraina sembra ancora lontana, ma questa volta ci sono segnali di apertura. Trump rivela di aver chiesto personalmente a Putin di evitare bombardamenti su Kiev e altre città per una settimana a causa del freddo intenso. Putin avrebbe dato l’ok, e Trump definisce il gesto “gentile”. La tregua, ancora fragile, nasce dalla necessità di fermare i bombardamenti durante il gelo record che attanaglia la regione.

Schiarite con Mosca per la prima mini tregua con l’Ucraina. “Ho personalmente chiesto a Putin di non bombardare Kiev e varie altre città per una settimana” a causa del “freddo record”. Così Donald Trump durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. “Lui ha dato l’ok e lasciatemelo dire, è stato molto gentile da parte sua”, ha aggiunto il presidente Usa che ha affrontato i principali dossier sul tappeto. A partire dall’ipotesi di un cessate il fuoco temporaneo tra Russia e Ucraina. Trump: ho chiesto a Putin di non bombardare Kiev e ha accettato. Durante la riunione l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff ha annunciato che i colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, “proseguiranno tra circa una settimana” e stanno registrando sviluppi “positivi” nelle discussioni su un possibile accordo territoriale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - La tregua del gelo. Trump: "Ho chiesto a Putin di non bombardare Kiev e lui ha dato l'ok. È stato gentile"

Trump annuncia di aver chiesto a Putin di fermare gli attacchi alle città ucraine per una settimana, a causa del freddo intenso.

Nei prossimi giorni l’Ucraina dovrà affrontare un’ondata di gelo con temperature che scenderanno fino a -30°C.

