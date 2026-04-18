George Russell e Kimi Antonelli abbracciano Doriane Pin in Mercedes | è il suo debutto ufficiale ai test

Doriane Pin, campionessa in carica della F1 Academy e pilota di sviluppo Mercedes, ha preso parte al suo primo test ufficiale con la monoposto a Silverstone. Durante la sessione, ha ricevuto l’abbraccio di George Russell e Kimi Antonelli, che hanno partecipato all’evento. La sessione di test rappresenta un passo importante per la pilota, che ha completato con successo le prove di guida sul circuito britannico.

La campionessa in carica della F1 Academy e pilota di sviluppo della Mercedes, Doriane Pin, ha fatto il suo esordio ufficiale alla guida di una monoposto, completando una sessione di test a Silverstone. Accolta dai due piloti ufficiali dl team, la 22enne francese ha guidato la storica W12 di Hamilton.🔗 Leggi su Fanpage.it

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