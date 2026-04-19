Venerdì 17 aprile, nel tempio sikh di Covo, in provincia di Bergamo, si è verificato un duplice omicidio. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco, urlando prima di sparare. Diversi testimoni presenti al momento hanno riferito di aver assistito alla sparatoria, durante la quale sono stati colpiti due individui. L’incidente è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto.

Diversi testimoni hanno assistito al duplice omicidio che si è consumato venerdì 17 aprile al tempio sikh di Covo (Bergamo). I carabinieri sono sulle tracce del killer, ripreso anche dalle telecamere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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