Elijah Blue Allman, figlio di Cher, è stato arrestato con l’accusa di aver causato disordini in una scuola privata d’élite nel New Hampshire. La notizia è stata resa nota dalle autorità che si occupano del caso. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui fatti o sulle eventuali conseguenze.

Elijah Blue Allman, figlio di Cher, sarebbe stato accusato di aver causato disordini in una scuola privata d’élite nel New Hampshire. Il musicista, 49 anni, è stato arrestato venerdì 27 febbraio, come confermato a People dal Dipartimento di Polizia di Concord (CPD). I fatti. Le autorità sono intervenute alla St. Paul’s School di Concord intorno alle 18:00 ora locale, in seguito alla segnalazione di un ospite indesiderato, secondo quanto riportato dalla testata locale WMUR. L’individuo, successivamente identificato come Allman, avrebbe causato disordini e si sarebbe comportato in modo aggressivo nella sala da pranzo, ha affermato la testata. Allman è stato fermato dalla polizia e accusato di due capi d’imputazione per aggressione semplice, violazione di domicilio, minacce e disturbo della quiete pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cher, arrestato il figlio Elijah Blue Allman: “Ha causato disordini in una scuola”. Ecco che cosa è successo

Cher, arrestato il figlio Elijah Blue AllmanA giugno scorso il 49enne era stato ricoverato per alcuni giorni in una clinica californiana per overdose, dopo essere stato trovato in stato...

Bufera su Massimo Boldi dopo la battuta che ha causato l'esclusione dai tedofori: cosa è successoLa battuta che ha causato la sua esclusione dalla lista dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina continua ad avere conseguenze per Massimo...

Contenuti e approfondimenti su Elijah Blue Allman.

Temi più discussi: Cher, arrestato il figlio Elijah Blue Allman; Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, arrestato con l’accusa di aggressione e violazione di domicilio; Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, è accusato di aggressione alla scuola del New Hampshire; Il Manchester Metropolis batte il Leeds e colma il divario con l’Arsenal capolista.

Cher, il figlio Elijah Blue Allman è stato arrestato/ Quali sono le accuse contro il musicistaElijah Blue Allman, il figlio della cantante e attrice Cher, è stato arrestato. Di cosa è accusato il musicista. ilsussidiario.net

Cher, arrestato il figlio Elijah Blue AllmanIl musicista e cantante 49enne è stato accusato di violazione di domicilio e disturbo della quiete pubblica in una scuola privata del New Ampshire ... vanityfair.it