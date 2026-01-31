Posto di blocco Lasciano l’auto fuggono a piedi

Questa mattina una vettura ha tentato di sfuggire a un posto di blocco della Locale. Gli agenti hanno inseguito l’auto, che ha accelerato improvvisamente. Due uomini a bordo, già conosciuti alle forze dell’ordine, hanno poi abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi nelle campagne. Nessuno è stato catturato, e le ricerche sono ancora in corso.

Accelerano e scappano al posto di blocco della Locale, scatta l’inseguimento. I due soggetti a bordo dell’auto in fuga, nordafricani e già noti alle forze dell’ordine, hanno abbandonato l’auto e sono riusciti a fuggire a piedi dileguandosi nelle campagne. Sull’autovettura hanno lasciato alcune dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita, poste sotto sequestro. L’episodio ha avuto luogo ieri mattina. Sono stati gli agenti di Polizia locale di Cassina a intercettare, in zona Sant’Agata, l’autovettura con a bordo i due. All’alt degli agenti l’auto ha proseguito la corsa allontanandosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Posto di blocco. Lasciano l’auto fuggono a piedi Approfondimenti su Posto di blocco Folle inseguimento in E45, forza un posto di blocco e sperona l'auto dei Carabinieri: arrestato Forza il posto di blocco e fugge contromano tra pedoni e auto: fermato e denunciato dai carabinieri Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Scappa al POSTO DI BLOCCO #police #polizia #ferrari Ultime notizie su Posto di blocco Argomenti discussi: Posto di blocco. Lasciano l’auto fuggono a piedi; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Foligno, forza un posto di blocco: arrestato dai Carabinieri; Forzano un posto di blocco dei carabinieri dopo aver commesso un furto a Castiglione del Lago. Posto di blocco. Lasciano l’auto fuggono a piediAccelerano e scappano al posto di blocco della Locale, scatta l’inseguimento. I due soggetti a bordo dell’auto in ... ilgiorno.it Pianura, posto di blocco violato, spari nella notte: tre fermati dopo un inseguimentoNapoli: un posto di blocco violato ha portato a un inseguimento ad alta velocità e a un colpo di pistola dei carabinieri. cronachedellacampania.it CONTROLLI NOTTURNI, MAZZA DA BASEBALL IN AUTO: DENUNCIATO GIOVANE Durante un posto di blocco serale, la Polizia locale ha fermato un giovane automobilista. Nel veicolo è stata trovata una mazza da baseball, subito sequestrata dagli agenti. Il - facebook.com facebook A Gonars un'auto forza il posto di blocco e finisce ruote all'aria dopo l'inseguimento dei carabinieri.. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.