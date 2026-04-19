Dopo la cattedrale ora anche il Palazzo Comune | la piazza di Norcia ritorna bellissima e sicura

Dopo i lavori di restauro della cattedrale, anche il Palazzo Comunale di Norcia è stato riaperto al pubblico. La piazza principale della città si presenta ora completamente rinnovata, con i suoi edifici storici e la statua di San Benedetto in evidenza. La riqualificazione ha coinvolto anche i palazzetti medievali che circondano la piazza, contribuendo a restituire a Norcia un volto più sicuro e affascinante.

Non è solo il Palazzo del governo cittadino, ma fa parte di un tesoro unico e inimitabile: insieme alla rinata Cattedrale, la piazza, i palazzetti medievali e la stupenda statua di San Benedetto rappresentano in Italia e nel mondo Norcia. Il Palazzo Comunale, inagibile dopo il sisma del Centro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Terremoto, Norcia rinasce. Dopo quasi dieci anni inaugurato il palazzo comunaleNorcia (Perugia), 19 aprile 2026 – È stato inaugurato questa mattina il Palazzo comunale di Norcia, restituito alla comunità al termine di un... Norcia, il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016Nuova luce per il palazzo comunale di Norcia che, dopo il sisma del 2016, riapre finalmente le porte e torna a ospitare le attività amministrative... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Norcia, riapre Palazzo Comunale. La città ritrova un suo simbolo. Norcia ritrova il suo Palazzo ComunaleOggi il taglio del nastro che restituisce a Norcia uno dei simboli della città, il trecentesco Palazzo Comunale gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. Sono stati necessari importanti lavori di ... rainews.it A Norcia torna alla comunità il Palazzo comunale dopo il sisma del 2016Torna alla comunità uno dei simboli identitari della città, trasformato in un modello internazionale di sicurezza sismica. (ANSA) ... ansa.it