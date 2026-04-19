Il risultato del referendum ha sorpreso alcuni e deluso altri, mentre il governo, ormai tra i più longevi della storia repubblicana, ha affrontato alcuni incidenti di percorso. La sinistra, dopo il voto, sembra aver ripreso a mostrare alcuni dei comportamenti e delle posizioni che avevano caratterizzato il passato. In questo clima, si sono fatte più evidenti le tensioni interne e le ambizioni di alcuni membri del partito.

Il risultato del referendum, unito a qualche fisiologico incidente di percorso di un governo che è già oggi uno dei più longevi della storia repubblicana, ha ringalluzzito la sinistra. Che già si immagina nella stanza dei bottoni, fosse pure sotto la forma di un governo “di scopo” o qualche altra astruseria politico-tecnica che la creatività italiana si inventerebbe nel caso in cui dalle politiche del prossimo anno non uscisse una maggioranza chiara. E pazienza se è stata proprio la ritrovata stabilità di un governo tutto politico ad aver ridato credibilità e peso all’Italia nel contesto internazionale! A tutti è lecito sperare, per carità,...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dopo il "No" la sinistra svela ancora i suoi vecchi vizi e già punta le poltrone

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