Durante le riprese del film Wonka, l’attore ha consumato ogni giorno tre piatti preparati da uno chef personale, tra cui sceglieva uno. Questa abitudine è stata rivelata dal cuoco che lavora con lui, spiegando i dettagli delle sue preferenze a colazione. La routine mattutina dell’attore ha attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori.

Timothée Chalamet, sul set del film Wonka, aveva una "abitudine" piuttosto esigente a colazione: tre piatti preparati ogni mattina da uno chef personale. Un curioso retroscena dal set di Wonka racconta quanto fosse coccolato Timothée Chalamet durante le riprese. Secondo il collega Tom Davis, l'attore aveva uno chef personale che preparava tre colazioni diverse ogni mattina, anche se ne sceglieva soltanto una. Quando si immagina il dietro le quinte di una produzione hollywoodiana, la fantasia corre spesso verso scenografie elaborate o costumi spettacolari. Ma a volte sono i dettagli più quotidiani a raccontare meglio l'atmosfera di un set. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Timothée Chalamet, il suo chef rivela i suoi vizi a colazione: "Su tre piatti che facevo, ne sceglieva uno"

Timothée Chalamet e il suo Natale in casa Kardashian-JennerTimothée Chalamet è diventato parte delle tradizioni della famiglia Kardashian-Jenner.

