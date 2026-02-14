Pogacar svela in allenamento una realtà disarmante per i suoi avversari | è già in forma strepitosa

Tadej Pogacar non ha ancora debuttato in questa stagione, lo farà alle Strade Bianche a marzo. Intanto si allena e lo fa rivelando una forma fisica eccezionale attraverso i dati mostrati dopo un allenamento. Semplice errore o avviso ai suoi avversari?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tim Wellens di UAE Team Emirates-XRG commenta il ritmo impressionante di Primož Roglic durante gli allenamenti, evidenziando la dedizione e la preparazione dei grandi campioni.

