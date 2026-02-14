Pogacar svela in allenamento una realtà disarmante per i suoi avversari | è già in forma strepitosa

Tadej Pogacar ha mostrato un livello di forma impressionante durante un allenamento, mettendo in difficoltà i suoi rivali. La sua preparazione si fa notare grazie ai dati che ha condiviso, che indicano un progresso rapido e consistente. Pogacar, ancora in attesa del debutto alle Strade Bianche di marzo, continua ad allenarsi intensamente, rivelando una condizione fisica che sorprende chi lo segue.

Tadej Pogacar non ha ancora debuttato in questa stagione, lo farà alle Strade Bianche a marzo. Intanto si allena e lo fa rivelando una forma fisica eccezionale attraverso i dati mostrati dopo un allenamento. Semplice errore o avviso ai suoi avversari?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

UAE Team Emirates-XRG, Tim Wellens: “Il ritmo di Poga?ar in allenamento è impressionante”

Tim Wellens di UAE Team Emirates-XRG commenta il ritmo impressionante di Primož Roglic durante gli allenamenti, evidenziando la dedizione e la preparazione dei grandi campioni.

Fondazione Gimbe: “La privatizzazione del Ssn è già una triste realtà’

Quanti minuti di vantaggio servono per battere Pogaar in salita

Video Quanti minuti di vantaggio servono per battere Poga?ar in salita?
Argomenti discussi: I watt di Poga?ar: Tadej svela la sua FTP e le zone di potenza durante un allenamento.

