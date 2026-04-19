Donnarumma sbaglia l’Arsenal strappa il pareggio al City

Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, un errore di Gianluigi Donnarumma ha consentito alla squadra avversaria di pareggiare il punteggio. La sfida, disputata oggi all’Etihad Stadium, è stata decisiva per la corsa al vertice della Premier League. Il portiere ha sbagliato un’uscita che ha favorito il tiro vincente degli avversari, portando il risultato sull’1-1. La gara si è conclusa con questo pareggio.

L’errore individuale di Gianluigi Donnarumma ha permesso all’Arsenal di pareggiare contro il Manchester City in uno scontro cruciale per la cima della Premier League, disputato oggi 19 aprile 2026 all’Etihad Stadium. La giocata sbagliata del portiere italiano ha trasformato un vantaggio dei cittadini in un pareggio da 1-1, lasciando il segno nel match tra le due squadre in lotta per il titolo. L’errore tecnico che ha cambiato l’inerzia del match. La dinamica del gol è stata dettata da una svista tecnica di Donnarumma sotto la pressione esercitata da Kai Havertz. Il portiere, pur essendo considerato uno dei migliori paraole al mondo, ha subito l’aggressione dell’attaccante inglese, commettendo un tocco troppo pesante con i piedi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donnarumma sbaglia, l’Arsenal strappa il pareggio al City La parata provvidenziale di Donnarumma salva il Manchester City Notizie correlate Real Madrid Manchester City, Donnarumma sbaglia tutto: l’uscita maldestra spalanca il gol a ValverdeGila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Leggi anche: Donnarumma, erroraccio in City-Arsenal che può decidere la Premier: cos’è successo – Il video Approfondimenti e contenuti Si parla di: Pronostico Manchester City-Arsenal: analisi e probabili formazioni 19/04/2026 Premier League. Donnarumma, errore clamoroso in Manchester City-Arsenal: regalato l'1-1 ad HavertzGianluigi Donnarumma sbaglia un disimpegno coi piedi a ridosso della propria porta, facendosi intercettare la sfera da Havertz che grazie al rimpallo sigla l'1-1 per l'Arsenal in casa del City. msn.com Donnarumma fa un erroraccio e l’Arsenal fa gol: è una giocata incomprensibile, Guardiola increduloDonnarumma fa un erroraccio e regala un gol all’Arsenal: il Manchester City aveva segnato pochi secondi prima ma il portiere della Nazionale Italiana fa una giocata incomprensibile e rimette in ... fanpage.it