Real Madrid Manchester City Donnarumma sbaglia tutto | l’uscita maldestra spalanca il gol a Valverde

Durante la partita di ottavi di Champions tra Real Madrid e Manchester City, Donnarumma ha commesso un errore durante un’uscita che ha permesso a Valverde di segnare il gol del vantaggio. Il Real Madrid ha iniziato molto bene, chiudendo il primo tempo con un punteggio di 3-0 grazie a una tripletta di Valverde.

