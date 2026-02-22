Donnarumma salva il City | miracolo al 94' contro il Newcastle

Donnarumma ha parato un tiro difficile al 94’ durante la partita tra Manchester City e Newcastle, impedendo il pareggio. Il portiere del City ha teso una mano decisiva nel finale, quando i magpies avevano spinto per il gol. La partita si è conclusa con una vittoria di misura per il City, grazie anche alla doppietta di O'Reilly e al gol di Hall. La scena più intensa si è giocata negli ultimi secondi.

© Gazzetta.it - Donnarumma salva il City: miracolo al 94' contro il Newcastle

