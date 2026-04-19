Donnarumma fa un erroraccio e l'Arsenal fa gol | è una giocata incomprensibile Guardiola incredulo
Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, il portiere della nazionale italiana ha commesso un errore grave che ha permesso all’Arsenal di pareggiare. Dopo aver segnato pochi secondi prima, il City è stato riacciuffato da un gol arrivato grazie a una giocata poco chiara del portiere, che ha regalato il pallone agli avversari. Guardiola ha mostrato incredulità per l’episodio, che ha modificato l’andamento del match.
Donnarumma fa un erroraccio e regala un gol all'Arsenal: il Manchester City aveva segnato pochi secondi prima ma il portiere della Nazionale Italiana fa una giocata incomprensibile e rimette in partita i Gunenrs. Guardiola incredulo in panchina.🔗 Leggi su Fanpage.it
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