Donnarumma fa un erroraccio e l'Arsenal fa gol | è una giocata incomprensibile Guardiola incredulo

Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, il portiere della nazionale italiana ha commesso un errore grave che ha permesso all’Arsenal di pareggiare. Dopo aver segnato pochi secondi prima, il City è stato riacciuffato da un gol arrivato grazie a una giocata poco chiara del portiere, che ha regalato il pallone agli avversari. Guardiola ha mostrato incredulità per l’episodio, che ha modificato l’andamento del match.