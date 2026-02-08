Donnarumma fa una parata ai limiti dell'impossibile Guardiola e Haaland lo esaltano | Il migliore

Gigio Donnarumma si supera con una parata che rimarrà nella memoria di tutti. Durante il match tra Liverpool e Manchester City, il portiere del Paris Saint-Germain ha compiuto un intervento spettacolare, considerato il migliore della stagione. Guardiola e Haaland non hanno nascosto l’ammirazione, lodando la sua bravura e definendolo il migliore in campo. La scena ha fatto il giro dei social e ha lasciato senza parole gli spettatori.

Gigio Donnarumma ha realizzato la parata più bella della stagione in Liverpool-Manchester City. Un intervento ai limiti dell'impossibile esaltato da Haaland e dal tecnico Guardiola.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Donnarumma non vuole vedere Haaland dopo la sconfitta dell'Italia: "Ci parlerò a Manchester"

La storia del "finto infortunio" di Donnarumma ordinato da Guardiola per approfittare di una regola

Argomenti discussi: Safonov para il quinto rigore di fila, Luis Enrique: Il migliore mai allenato. E Donnarumma?; Donnarumma miracoloso nel derby contro Vicario: i due azzurri furiosi, Gigio salva il City dal ko col Tottenham; Citizens e Spurs dominano un tempo per parte, City-Tottenham finisce 2-2; Le pagelle dei granata: troppi 4, Salernitana affonda.

donnarumma fa una parataLe pagelle dei granata: troppi 4, Salernitana affondaDonnarumma 5,5 – Molto grave l’errore in occasione del gol del vantaggio del Cerignola che, di fatto, ha deciso la partita. Uscita totalmente fuori tempo, timida, quasi mai ritratte ... tuttosalernitana.com

Donnarumma miracoloso nel derby contro Vicario: i due azzurri furiosi, Gigio salva il City dal ko col TottenhamTra Donnarumma e Vicario finisce 2-2, ma il capitano della Nazionale salva il Manchester City dalla sconfitta col Tottenham grazie ai suoi interventi decisivi. sport.virgilio.it

