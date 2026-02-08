Donnarumma fa una parata ai limiti dell'impossibile Guardiola e Haaland lo esaltano | Il migliore

Gigio Donnarumma si supera con una parata che rimarrà nella memoria di tutti. Durante il match tra Liverpool e Manchester City, il portiere del Paris Saint-Germain ha compiuto un intervento spettacolare, considerato il migliore della stagione. Guardiola e Haaland non hanno nascosto l’ammirazione, lodando la sua bravura e definendolo il migliore in campo. La scena ha fatto il giro dei social e ha lasciato senza parole gli spettatori.

