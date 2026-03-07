FA Cup | il Mansfield terza serie fa soffrire l' Arsenal ma un gol di Eze regala i quarti ai Gunners

Nel match di FA Cup, il Mansfield, squadra di terza serie, ha messo in difficoltà l'Arsenal, che ha trovato il gol della vittoria grazie a Eze al 66’. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 per i Gunners, che lunedì conosceranno i prossimi avversari attraverso i sorteggi. Durante l’incontro, Calafiori ha lasciato il campo a causa di un problema muscolare.

L'Arsenal raggiunge il Liverpool ai quarti di finale di FA Cup (sorteggio lunedì) vincendo con più fatica del previsto in casa del Mansfield Town, squadra di League One (terza serie), il primo dei tre match degli ottavi in programma oggi. Nei Gunners preoccupazione per Riccardo Calafiori, partito titolare e fuori al 75' per quello che sembra un problema muscolare all'inguine destro, da valutare nelle prossime ore. Le altre gare di oggi sono Wrexham-Chelsea (18.45), e Newcastle-Manchester City (21). Trappola evitata. Serve una magia del neoentrato Eberechi Eze al minuto 66' per evitare il disastro in casa del temerario Mansfield Town, 16° in League One, che nel suo One Call Stadium, l'autoproclamato "campo di calcio professionistico più antico del mondo", mette paura alla capolista in Premier.