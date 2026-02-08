Il Manchester City di Guardiola conquista una vittoria in rimonta contro il Liverpool ad Anfield Road, chiudendo il match con il risultato di 2-1. La squadra di Guardiola non molla l’Arsenal in testa alla classifica e continua a lottare fino all’ultimo minuto. Il match si è acceso nel secondo tempo, quando il City ha ribaltato il punteggio e portato a casa i tre punti, lasciando i tifosi dei Reds delusi ma ancora speranzosi.

Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Lautaro nella leggenda: il gol in Sassuolo Inter lo manda nel podio dei marcatori all-time nerazzurri! Eguagliato Boninsegna Chiellini prima di Juve Lazio: «Felicissimi di Spalletti, fa parte del futuro e del presente di questo club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Liverpool Manchester City 1-2, vittoria in rimonta per Guardiola che non molla l’Arsenal: ecco com’è andata

Approfondimenti su Liverpool ManchesterCity

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni del VAR durante la semifinale di andata della Coppa EFL contro il Newcastle.

Nella recente settimana di competizioni europee, Liverpool e Chelsea hanno ottenuto vittorie significative, mentre Manchester City, Arsenal e Tottenham hanno mostrato segni di frustrazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Liverpool ManchesterCity

Argomenti discussi: Pronostico Liverpool-Manchester City: analisi e probabili formazioni 08/02/2026 Premier League; Liverpool-Manchester City: dove vederla (tv e streaming), orario e le probabili formazioni; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Liverpool-Manchester City: analisi, quote e consigli.

Liverpool-Manchester City 1-2, gol e highlightsIl City si aggiudica il big match della 25^ giornata di Premier battendo 2-1 il Liverpool ad Anfield. Succede tutto nel secondo tempo: a sbloccarla è la squadra di Slot con una punizione capolavoro da ... sport.sky.it

Il City rimonta e tiene aperta la Premier: Bernardo Silva e Haaland stendono il LiverpoolI Reds, passati in vantaggio con la punizione di Szoboszlai, sono stati rimontati negli ultimi minuti dal gol del portoghese e dal rigore di Haaland. Il City rimane a -6 dall'Arsenal ... gazzetta.it

PARATA FOLLE DI DONNARUMMA CHE REGALA LA VITTORIA AL MANCHESTER CITY IN CASA DEL LIVERPOOL In un finale pazzesco tra rigori, rimonta City, gol annullati ed espulsione di Szoboszlai, l’intervento miracoloso di Gigione vale tre punti pes facebook

Domenica c'è Liverpool-Manchester City, la sfida dei bomber: Ekitike è meglio di Haaland x.com