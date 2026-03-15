Donnarumma che errore! Uscita a vuoto e gol regalato | il Manchester City frena ancora

Il Manchester City ha pareggiato 1-1 contro il West Ham in una partita in cui l'errore di Donnarumma in uscita ha portato al gol degli avversari. La squadra di Pep Guardiola ha anche subito una sconfitta per 0-3 nel match contro il Real Madrid al Bernabeu. La settimana si è conclusa con due risultati negativi per i Citizens.

Settimana terribile per gli uomini di Pep Guardiola: il Manchester City pareggia 1-1 contro il West Ham (decisivo l'errore di Donnarumma in uscita), in coda allo 0-3 del Bernabeu contro il Real Madrid. L'Arsenal intanto fugge, è ora a +9 sui Citizens. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Donnarumma, che errore! Uscita a vuoto e gol regalato: il Manchester City frena ancora Articoli correlati Real Madrid Manchester City, Donnarumma sbaglia tutto: l’uscita maldestra spalanca il gol a ValverdeGila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Bodø/Glimt-Manchester City 3-1, il super gol dell’ex rossonero Hauge a DonnarummaJens-Petter Hauge, compagno di squadra di Gianluigi Donnarumma nel Milan della stagione 2020-2021, lo ha punito ieri in Champions League. Il miracolo di Donnarumma non basta a salvare dalla sconfitta il Manchester City contro lo United Una raccolta di contenuti su Manchester City Temi più discussi: Real-City, che errore di Donnarumma: Gigio spalanca la strada a Valverde così; Donnarumma, ombre e luci al Bernabeu: le parate nascondono gli errori?; Donnarumma errore e miracolo in Real-City: regala un gol e para il rigore a Vinicius; Serata da incubo per Donnarumma contro il Real Madrid: un errore grave, tre gol incassati poi il parziale riscatto parando un rigore. Donnarumma sotto attacco per la papera col Real: bordate da Parigi e Manchester. Messaggio da brividi a Joe HartDonnarumma nell'occhio del ciclone per l'errore commesso al Bernabeu che ha consentito al Real Madrid di passare in vantaggio: critiche anche da Parigi. sport.virgilio.it Donnarumma, altra papera e City flop: Arsenal in fuga. Tonali out, lo scorpione di Calafiori è leggendaDonnarumma sbaglia anche in Premier contro il West Ham dopo la notte da incubo di Madrid: il City e l'Arsenal di un super Calafiori volta a +11 in classifica. sport.virgilio.it IL MANCHESTER CITY NON VA OLTRE L’1-1 Finisce in parità la sfida tra West Ham e Manchester City. La squadra di Guardiola passa in vantaggio al 31' grazie alla rete di Bernardo Silva, ma i padroni di casa dopo appena quattro minuti, ristabiliscono l’eq x.com IL MANCHESTER CITY NON VA OLTRE L’1-1 Finisce in parità la sfida tra West Ham e Manchester City. La squadra di Guardiola passa in vantaggio al 31' grazie alla rete di Bernardo Silva, ma i padroni di casa dopo appena quattro minuti, ristabiliscono l’eq facebook