Dipendenti privati il ricambio generazionale è ancora lontano

La provincia di Pistoia fatica ad attrarre giovani nel settore privato. Gli under 40 sono pochi e le aziende non trovano facilmente nuovi dipendenti. La situazione resta difficile, e molte imprese temono che il problema possa peggiorare in futuro.

La provincia pistoiese non sembra essere un territorio adatto per lavoratori dipendenti under 40 nel settore privato. A dirlo è l’ufficio studi della Cgia di Mestre che ha realizzato la classifica delle province italiane per quel che riguarda i dati anagrafici, e l’incidenza degli over 50, nei posti di lavoro di aziende, imprese, manifatture e quant’altro. Pistoia si colloca al dodicesimo posto in Italia, con un totale di 67.618 dipendenti: di questi, 24.346 sono over 50, a dimostrazione di come il ricambio generazionale sia ancora ben lontano dall’arrivato, che corrisponde ad una incidenza degli ultracinquantenni del 36% sulla forza lavoro complessiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

