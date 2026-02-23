Sondaggi politici crolla il gradimento di Trump | il 60% degli americani boccia il suo operato

I sondaggi politici mostrano che il 60% degli americani boccia l’operato di Trump, a causa delle sue recenti decisioni. La forte disapprovazione deriva dalla percezione di inefficacia e di scarsa attenzione alle esigenze dei cittadini. Un esempio concreto riguarda le politiche economiche adottate, che non convincono più la maggioranza. Questi dati riflettono il calo di fiducia nei confronti del presidente e il crescente malcontento tra gli elettori.

Che la luna di miele tra Donald Trump e gli americani fosse finita, era ormai cosa nota da tempo. Ma ora a testimoniarlo sono anche i nuovi sondaggi, che evidenziano come l’operato del presidente degli Stati Uniti non piaccia a gran parte degli elettori. Ben il 60% degli intervistati nel sondaggio realizzato da Ipsos per Abc News e Washington Post disapprova l’operato di Trump. Un dato da record e che rappresenta una tegola per il presidente Usa in attesa del discorso sullo stato dell’Unione previsto martedì. I sondaggi bocciano Trump: male su inflazione, dazi, politiche esteri e migranti. Un dettaglio da notare è che il tasso di disapprovazione è particolarmente alto in tutti quei campi in cui Trump è maggiormente intervenuto o per i quali ha promesso una svolta che, evidentemente, non c’è stata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dazi, Trump fa i conti con le sue stesse promesse: il 60% degli americani disapprova il suo governoLe politiche commerciali di Trump hanno portato a un calo di 80mila posti di lavoro rispetto all'amministrazione Biden, causando malcontento tra il 60% degli americani.

Groenlandia, il sondaggio boccia Trump: 75% degli americani non vuole l’isolaUn recente sondaggio rivela che il 75% degli americani si oppone all'acquisto della Groenlandia, territorio autonomo sotto controllo danese, proposta da Donald Trump.

