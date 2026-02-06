Via Piana parte il maxi-cantiere da 3,4 milioni per curare le ferite dell' alluvione

Questa mattina, i lavori per il maxi-cantiere lungo la provinciale 134 di Via Piana sono partiti ufficialmente. Si tratta di un intervento da 3,4 milioni di euro per riparare i danni causati dall’alluvione che ha colpito il comune di Sarsina quest’anno. I lavori, che dureranno diversi mesi, mirano a mettere in sicurezza la strada e prevenire future emergenze. La posa in opera delle prime opere si è subito fatta notare lungo la carreggiata, con i mezzi in azione e i residenti che osservano attenti.

Partiranno lunedì i lavori lungo la strada provinciale 134 “Via Piana”, strada colpita dall’alluvione 2023 nel comune di Sarsina. Si tratta di un’opera inserita nel programma di Ricostruzione, finanziata per un importo complessivo di 3.400.000 euro dall’Unione Europea – Pnrr Next Generation Eu.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Via Piana Alluvione Post alluvione, al via il ripristino della Sp 75 'Monteleone': cantiere da 5,2 milioni di euro Mercoledì 21 gennaio inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 75 “Monteleone”, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. L'alluvione devastò la provinciale: cantiere da oltre 3 milioni di euro, lavori al via La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Via Piana Alluvione Argomenti discussi: Via Piana, due investimenti, uno mortale: nasce un comitato che sollecita limiti velocità e un marciapiede; Niscemi, sindaco Gela: Proposto cessione parte piana di Gela per ricostruzione; La viabilità in Vallecamonica; Mengato (FdI) Il tratto tranviario di via Giusti deve essere rivisto. Sarsina, strada Via Piana: da lunedì parte un cantiere da 3,4 milioni di euroPartiranno lunedì 9 febbraio i lavori lungo la strada provinciale 134 Via Piana, strada colpita dall’alluvione 2023 nel comune di Sarsina. Si tratta di un’opera inserita nel programma di ... corriereromagna.it Nasce un comitato per via Piana: Un marciapiede e velocità ridottaPotenza Picena, dopo l’investimento mortale si attiva un gruppo di cittadini con Laura Gaita ... msn.com La processione percorrerà dalla chiesa del Suffragio e poi il centro storico di Borgo Maggiore per immettersi in Via Piana da Borgo Maggiore alla Porta del Paese. Al ritorno dalla Costa dell'Arnella. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.