nuova scuola a vittoria apuana parte a giorni il maxi cantiere

Entro una settimana partiranno i lavori per la nuova scuola a Vittoria Apuana. I lavori si preparano a partire e il cantiere sarà pronto tra circa dieci giorni. La zona aspetta da tempo questa novità, che permetterà di ampliare gli spazi scolastici per i bambini della zona.

Ci siamo: entro 10 giorni sarà allestito il cantiere per la costruzione della nuova scuola primaria a Vittoria Apuana. I lavori sono affidati alla ditta Bicicchi che avvierà il primo lotto; l’amministrazione ha comunque già finanziato nel bilancio di previsione anche il secondo e terzo lotto (per un totale di 9 milioni 900mila euro) in modo da garantire continuità. La scuola verrà realizzata in adiacenza alle medie, così da proporre un polo educativo unico. Quando i lavori saranno completati verrà dismessa la Carducci per la creazione di un parcheggio e area verde, così strategicamente vicino al centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

