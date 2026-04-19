Super Mario Galaxy ha raggiunto un incasso totale di oltre 700 milioni di dollari a livello mondiale, confermando il suo successo al botteghino. Negli Stati Uniti, il film ha guadagnato 35 milioni di dollari nel suo terzo fine settimana di programmazione, mantenendo la prima posizione tra le uscite cinematografiche. Il titolo si appresta a riscrivere le previsioni di incasso per il 2026, consolidando la sua presenza nelle sale.

Super Mario Galaxy ha confermato la sua posizione di leader al Box Office USA, chiudendo il suo terzo weekend con un incasso di 35 milioni di dollari. Con un totale domestico che ha ormai raggiunto i 355.2 milioni di dollari, il sequel prodotto da Illumination e Nintendo ha ufficialmente superato i 747 milioni a livello globale, diventando il film con il maggiore incasso dell’anno in corso. Nonostante la fisiologica flessione del 49%, il film continua a viaggiare su ritmi vertiginosi, trainando un intero settore che vede anche l’ottima tenuta di Project Hail Mary. Il film sci-fi di Amazon MGM, giunto al suo quinto weekend, ha raccolto altri 20.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dominio Galattico: Super Mario Galaxy supera i 700 milioni globali e riscrive il 2026

Notizie correlate

Super Mario Galaxy nell’iperspazio: esordio da 372 milioni e pioggia di record globaliSe il primo capitolo era stato un terremoto, Super Mario Galaxy – Il Film è la conferma che il franchise Nintendo opera in una galassia a sé stante.

Super Mario Galaxy inarrestabile: il sequel Nintendo supera i 300 milioni di dollari al box office USAIl dominio di Mario e compagni al box office USA prosegue senza sosta, consolidando il successo della partnership tra Nintendo, Illumination e...