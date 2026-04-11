Il sequel di Super Mario Galaxy ha superato i 300 milioni di dollari al box office negli Stati Uniti, confermando il forte interesse del pubblico. La collaborazione tra Nintendo, Illumination e Universal continua a portare risultati significativi, mantenendo il film tra i più visti nelle sale cinematografiche del paese. La pellicola si aggiunge a una serie di successi che vedono protagonista il celebre personaggio dei videogiochi.

Il dominio di Mario e compagni al box office USA prosegue senza sosta, consolidando il successo della partnership tra Nintendo, Illumination e Universal. Secondo i dati riportati da Deadline, il film Super Mario Galaxy ha registrato un venerdì da 18.7 milioni di dollari, proiettandosi verso un secondo weekend da 71 milioni di dollari in 4.284 cinema. Questo risultato, che segna una flessione del 46% rispetto al debutto, porterà l’incasso domestico complessivo a circa 310.1 milioni di dollari entro la fine di domenica. La performance del sequel, che vede il ritorno alle voci originali di Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black, si posiziona attualmente come il settimo miglior secondo fine settimana di sempre per un film d’animazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Super Mario Galaxy inarrestabile: il sequel Nintendo supera i 300 milioni di dollari al box office USA

Leggi anche: Super Mario Galaxy parte forte al Box Office USA: debutto da record e profumo di miliardo per il sequel Nintendo

‘Super Mario Galaxy’ incassa 48 milioni di dollari al box officeSuper Mario Galaxy ha fatto faville al botteghino venerdì ed è sulla buona strada per un weekend di apertura esplosivo.

Temi più discussi: Nuovi record per il film Super Mario Galaxy: Il Film da oggi; Super Mario Galaxy – Il film: l’eclissi della ragion critica; The Super Mario Galaxy Movie domina con un debutto da 190 milioni di dollari; Super Mario Galaxy – Il Film (2026): recensione, trama, cast.

Super Mario Galaxy batte i record, ma un particolare molto strano ha deluso i fan (ed è colpa di Jack Black)Il nuovo film di Mario divide pubblico e critica: troppi personaggi, poca storia e scelte che fanno discutere i fan. badtaste.it

Super Mario Galaxy - Il film parte fortissimo: oltre 372 milioni di dollari incassati al debutto nei cinemaIl weekend d'esordio di Super Mario Galaxy - Il film ha confermato l'incredibile appeal dei franchise animati targati Universal e Illumination. Il film ha incassato poco più di 130 milioni di dollari ... it.ign.com

Finalmente è uscito il nuovo film Super Mario Galaxy. Scopri la storia del tanto atteso film. #3effeAzzaro #rubrchettagioco #supermariogalaxy - facebook.com facebook

Lanciati all'avventura! Questi due amiibo di #SuperMarioGalaxy + Super Mario Galaxy 2, con Mario e Rosalinda insieme a degli Sfavillotti, sono ora disponibili! x.com