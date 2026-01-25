Plastic Free i volontari ripartono con la pulizia di spiagge e giardini | calendario iniziative

Nel 2025, Plastic Free Onlus riprende le attività di volontariato dedicandosi alla pulizia di spiagge e giardini. Dal 2019, l'organizzazione si impegna nella lotta contro l'inquinamento da plastica, promuovendo iniziative volte a sensibilizzare e coinvolgere la comunità. Di seguito, il calendario delle prossime attività programmate per contribuire alla tutela dell’ambiente naturale.

Tanti appuntamenti già fissati fino a giugno, i prossimi sono a Multedo, Sturla e Cornigliano. L'associazione ha firmato un protocollo di intesa con il Comune nei mesi scorsi Nel 2025 Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica, ha realizzato ben 2.081 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia, coinvolgendo 53.487 volontari e rimuovendo 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti da spiagge, argini, boschi e centri urbani. Un impegno importante, portato avanti anche a Genova e in Liguria. Nella nostra città, tra l'altro, l'associazione ha firmato un protocollo d'intesa con il Comune, per una sinergia e unità d'intenti con iniziative condivise.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sfida all'ultimo mozzicone: i volontari Plastic Free ripuliscono Bolzaneto

Clean up dei volontari di Plastic Free in piazza Umberto: raccolti 70 chili di rifiutiDomenica 14 dicembre, i volontari di Plastic Free hanno organizzato un'operazione di pulizia in piazza Umberto, uno dei luoghi più rappresentativi del centro di Bari.

