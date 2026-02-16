Harley-Davidson Pan America 1250 Limited 2026 | in sella al Suv su due ruote

Harley-Davidson ha presentato la Pan America 1250 Limited 2026, un modello che combina le caratteristiche di un’avventura su strada con le tecnologie più avanzate. La moto, dotata di valigie in alluminio e sospensioni semi-attive con Adaptive Ride Height, mira a offrire un’esperienza di guida confortevole e stabile su lunghi percorsi. Il motore Revolution Max 1250 garantisce potenza e affidabilità, rendendo questa moto adatta sia ai viaggiatori esperti che a chi cerca un mezzo robusto e versatile. La Casa americana ha scelto di puntare sulla praticità e sulla sicurezza, inserendo sistemi elettronici evoluti per adattarsi a

Ci sono moto che nascono per essere personalizzate e altre che arrivano già complete. La Harley-Davidson Pan America 1250 Limited 2026 appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. È la versione più ricca della famiglia Pan America e nasce con un’idea precisa: permettere di partire subito, senza dover scegliere cosa aggiungere. Le valigie laterali e il top case in alluminio nero firmati SW-Motech offrono circa 120 litri di capacità, affiancati da protezioni off-road, illuminazione ausiliaria, quickshifter, manopole riscaldate e paramani. È una adventure touring “chiavi in mano”, più orientata al viaggio che alla ricerca della prestazione estrema, costruita attorno al concetto di autonomia e praticità e proposta a un prezzo premium (27. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Harley-Davidson Pan America 1250 Limited 2026: in sella al Suv su due ruote Harley-Davidson 2026, dalle Cvo al trike tutta la gamma Nel 2026, Harley-Davidson presenta la sua gamma aggiornata, che spazia dalle esclusive Cvo ai modelli trike. Harley-Davidson presenta 13 nuovi modelli 2026 Harley-Davidson ha annunciato l’introduzione di 13 nuovi modelli per l’anno 2026, ampliando la propria gamma in diversi segmenti, tra cui Grand American Touring, Trike, Adventure Touring e CVO. 2026 Harley-Davidson Pan America 1250 Limited - FIRST LOOK! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prova Harley-Davidson Pan America 1250 Limited; Harley-Davidson a tutto touring: la prova di Street Glide, Road Glide e Pan America Limited; HARLEY-DAVIDSON Street Glide, Road Glide e Pan America LIMITED 2026: il TEST; Harley Davidson ha i conti in rosso! Cosa sta succedendo all'azienda americana?. Prova Harley-Davidson Pan America 1250 LimitedCosta 27.500 la versione più ricca di accessori, appariscente e comoda dell’adventure di Milwaukee ... msn.com Harley-Davidson a tutto touring: la prova di Street Glide, Road Glide e Pan America LimitedMALAGA – La gamma Touring e Adventure 2026 di Harley-Davidson si aggiorna intervenendo in modo mirato su prestazioni, peso, elettronica, comfort e versatilità d’uso. La sigla Limited interessa la Pan ... repubblica.it San Valentino firmato Harley-Davidson® Anello Harley-Davidson® Pavé B&S Quest’anno non regalarle solo un gioiello. Regalale un simbolo di passione, libertà e amore senza compromessi. Il brillante pavé illumina l’iconico Bar & Shield, per un - facebook.com facebook