Domenica In… musica con Marco Masini Dolcenera e Michele Bravi

Domenica In torna oggi, domenica 19 aprile, con una nuova puntata in onda dalle 14 su Rai 1. La conduttrice Mara Venier è affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti musicali ci sono Marco Masini, Dolcenera e Michele Bravi. La trasmissione prevede anche approfondimenti e interviste, offrendo un programma ricco di musica e intrattenimento.

Mara Venier torna oggi, domenica 19 aprile, con una nuova puntata di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 19 aprile 2026. Un nuovo appuntamento ricco di ospiti e musica, a partire da Marco Masini, protagonista di una performance piano e voce con i suoi successi e la presentazione del nuovo singolo Di più, estratto dal suo ultimo album Perfetto imperfetto. In studio anche Elisa Isoardi, che si racconterà a Mara Venier, soffermandosi sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata, parlando del profondo legame con la madre Irma e del rapporto speciale con il fratello Domenico.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Approfondimenti e contenuti

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