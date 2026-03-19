Canzonissima Michele Bravi | Faremo rivivere le perle della musica italiana

Michele Bravi annuncia che, durante la sua partecipazione a Canzonissima, riproporrà alcune delle più celebri canzoni della musica italiana. L'artista ha dichiarato di essere un grande appassionato di cantautorato e di voler far rivivere quei brani che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. La sua presenza sulla scena televisiva è molto attesa dal pubblico.

“Canzonissima ha fatto la storia della RAI e della televisione italiana”.Una verità cheMichele Braviha raccontato ai nostri microfoni, quella di un format storico ma al contempo di un rebooth in chiave moderna. Questa mattina in occasione dellaconferenza stampa delprogrammacondotto da Milly Carlucci, in partenza sabato 21 marzo,si è parlato non solo di musica ma anche di temi profondi e attuali. Ed è proprio questa visione, delicata e potente che si lega al senso più profondo di un programma come Canzonissima:un format televisivo capace di far sognare, raccontare il presente e“far rivivere tante perle della musica italiana che delle volte ci dimentichiamo di avere“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Canzonissima, Michele Bravi: “Faremo rivivere le perle della musica italiana” Articoli correlati Morto Tony Dallara, l’urlatore della musica italiana: con Romantica vinse Sanremo e CanzonissimaRoma, 16 gennaio 2026 – E’ morto a 89 anni Tony Dallara, all’anagrafe Antonio Lardera: cantante icona della musica italiana degli anni ‘50-60,... Canzonissima Ritorna nel 2026: Milly Carlucci Sfida “Amici” con la Nostalgia della Musica Italiana.La Rai scommette sulla nostalgia e riporta in vita “Canzonissima”, l’iconico programma musicale degli anni Sessanta, che tornerà su Rai1 a partire... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Michele Bravi Canzonissima svela il cast completo con Leo Gassmann e Michele BraviCanzonissima 2026, il cast ufficiale svelato da Milly Carlucci La conduttrice Milly Carlucci ha ufficializzato il cast di Canzonissima 2026, nel promo ... assodigitale.it Canzonissima, svelato il cast ufficiale: Elettra Lamborghini, Malika Ayane, Michele Bravi e Leo Gassmann da Sanremo 2026Rai 1 svela il cast ufficiale di Canzonissima 2026 con Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Elio e le Storie Tese ed Elettra Lamborghini. Il programma debutta il 21 marzo con Milly Carlucci. gay.it