Domenica In torna anche questa settimana con una nuova puntata in onda su Rai1 a partire dalle 14:00. Mara Venier conduce il programma affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti previsti ci sono Elisa Isoardi, Marco Masini e Dolcenera. La trasmissione, in onda ogni domenica, propone anche momenti musicali e interviste, mantenendo il suo consueto appuntamento del pomeriggio.

Come ogni domenica torna anche oggi puntuale l’appuntamento del pomeriggio di Rai1 con Domenica In: a partire dalle ore 14:00 Mara Venier condurrà una nuova puntata dello storico programma affiancata, come sempre, da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Nella puntata del 19 aprile arrivano negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma tanti ospiti speciali tra cui Marco Masini, Elisa Isoardi, Dolcenera e Michele Bravi. Domenica In, 19 aprile: ospiti Elisa Isoardi e Marco Masini. Non c’è domenica senza l’imperdibile appuntamento con uno dei programmi più amati della Rai, ovvero Domenica In, appuntamento fisso che da anni ormai accompagna milioni di spettatori: il salotto di Mara Venier è pronto ad accendersi grazie alla presenza di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, anticipazioni del 19 aprile: ospiti della Venier Elisa Isoardi, Marco Masini e Dolcenera

Notizie correlate

Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e Che Tempo Che Fa: ospiti del 19 aprile 2026 e anticipazioni della domenica televisivaLa domenica del 19 aprile 2026 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di televisione.

“Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 19 aprile 2026Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 19 aprile; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Venier Masini e la Isoardi privata, Fialdini con la Guaccero; La Rai che verrà: Alberto Angela, firma vicina (dopo le scintille). Montrucchio promosso e svolta Diaco dopo Mara Venier; Adriano Pappalardo (dolcissimo) a La Volta Buona: Mia moglie, il mio elisir di giovinezza. Poi il gesto speciale per Caterina Balivo.

Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi domenica19 aprile: da Marco Masini a Elisa Isoardi, Dolcenera e Michele BraviTorna l’appuntamento con Domenica In, sabato 19 aprile dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabr ... corrieredellumbria.it

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Venier Masini e la Isoardi privata, Fialdini con la GuacceroAnticipazioni e ospiti di oggi, domenica 19 aprile, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita Marco Masini ed Elisa Isoardi; Francesca Fialdini con Fabrizio Moro e Bianca Guaccero ... libero.it

«Sembrava tutto apparecchiato per lei e il suo Bar Centrale». Alla fine però, Elisa Isoardi si è vista sfuggire dalle mani l’occasione di guidare il day-time estivo di Rai 1. Nonostante i buoni ascolti del suo programma del sabato, la versione quotidiana non si far - facebook.com facebook