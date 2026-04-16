La domenica del 19 aprile 2026 propone un palinsesto vario con diverse trasmissioni di intrattenimento e approfondimento. Su Rai e Mediaset sono previste diverse puntate di programmi come Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e Che Tempo Che Fa. Gli spettatori potranno seguire gli ospiti annunciati per ciascuna trasmissione, con anticipazioni sui temi trattati e sugli interventi previsti durante la giornata.

La domenica del 19 aprile 2026 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di televisione. Rai1 e Nove propongono tre programmi che, ormai da anni, scandiscono il pomeriggio e la serata degli italiani: Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e Che Tempo Che Fa. Ognuno con il proprio stile, ognuno con un pubblico fedele, ognuno capace di raccontare il mondo dello spettacolo attraverso interviste, storie personali e momenti che spesso diventano virali. Chi vedremo in studio? Quali temi verranno affrontati? E quali sorprese riserverà la domenica televisiva? Scopriamolo insieme. La serata del 19 aprile si accende sul Nove con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio accoglie Stefano De Martino, confermato dalla pagina ufficiale del programma.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e Che Tempo Che Fa: ospiti del 19 aprile 2026 e anticipazioni della domenica televisiva

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