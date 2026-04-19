Il programma televisivo “Da Noi a Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini torna con una nuova puntata domenica 19 aprile 2026 alle 17 su Rai 1. La trasmissione è realizzata dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. La puntata prevede la presenza di vari ospiti e approfondimenti su temi di attualità. La conduttrice conduce il programma, che si svolge in diretta e coinvolge il pubblico in studio e da casa.

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 19 aprile 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 19 aprile 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 19 aprile 2026

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