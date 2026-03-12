I giudici della Corte d'appello hanno deciso di sospendere temporaneamente il funzionamento del Centro di permanenza per i rimpatri di Gjader in Albania. La motivazione principale riguarda il sospetto sulla legittimità della disciplina del protocollo Italia-Albania e della legge di ratifica collegata. La decisione si basa su dubbi relativi alla conformità normativa del sistema di gestione del centro.

«Questa Corte d’appello dubita della legittimità della disciplina del protocollo Italia-Albania e della conseguente legge di ratifica». Questa la motivazione con cui la Corte d’Appello di Roma torna nelle motivazione dei provvedimenti di convalida del trattenimento di tre cittadini marocchini con decreto di espulsione trasferiti a Gjader in attesa di rimpatrio. Sulla questione la Corte di giustizia europea dovrebbe pronunciarsi il 23 marzo. Gjader come un Cpr. Attualmente i migranti trasferiti dai Cpr italiani all’Albania presentano una nuova richiesta di asilo. Le norme europee prevedono che nell’attesa della valutazione sia loro diritto rimanere in territorio europeo. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Cpr in Albania, picco di 90 migranti a Gjader: il monitoraggio che smentisce il modello del governoCpr in Albania, 90 trattenuti nel centro di Gjader mentre pendono i rinvii alla Corte Ue: trasferimenti in aumento e rimpatri minimi Novanta persone...

Leggi anche: Centri in Albania, i giudici fanno uscire dai Cpr anche pedofili e stupratori

Altri aggiornamenti su Perché i giudici continuano a fermare...

Temi più discussi: Perché i giudici continuano a fermare il Cpr di Gjader in Albania; Migranti, Corte d'Appello di Roma: Dubbi su legittimità protocollo Italia-Albania; Meloni: I giudici bloccano i rimpatri di stupratori, dove sono le femministe?. E snocciola il curriculum di un migrante salvato dal Cpr in Albania; Cpr Albania, i giudici bloccano i rimpatri: fuori anche stupratori e pedofili.

Migranti in Albania, la Corte d’Appello di Roma contro i Cpr meloniani di Gjader: Dubbi su legittimità del protocolloProprio nel giorno in cui, nelle comunicazioni al Senato alla vigilia del Consiglio europeo, aveva ribadito come il Patto Italia-Albania che ha permesso la creazione di Centri di permanenza per il ... unita.it

Albania, 90 persone al centro per i rimpatri di Gjader, mai così tante dall’aperturaIl monitoraggio del Tavolo Asilo e Immigrazione nonostante i rinvii alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ... repubblica.it

Migranti nel Cpr di Gjader, i giudici: “Dubbi sulla legittimità del protocollo Italia-Albania” x.com

Un migrante irregolare. In Italia dal 2016. Condannato per violenza sessuale di gruppo. Una lista di reati che fa venire i brividi. Il Governo lo trasferisce al Cpr di Gjader per rimpatriarlo. La Corte d'Appello di Roma non convalida il trattenimento. Torna libero. Il facebook