Asilo nido investimento per il futuro dall’opposizione narrazione distorta e stucchevole

Il coordinamento provinciale di Terni e quello comunale di San Gemini di Fratelli d’Italia hanno diffuso una nota in risposta a un intervento dei consiglieri comunali di opposizione, che aveva coinvolto temi come l’asilo nido e il nuovo autovelox. La replica si concentra sulla questione degli investimenti per il futuro dei servizi per le famiglie e critica la narrazione degli avversari politici, definendola distorta e stucchevole.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del coordinamento provinciale di Terni e comunale di San Gemini di Fratelli d’Italia in risposta a un intervento dei consiglieri comunali di opposizione Luca Ferrotti, Diego Diomedi, Fabio Laurucci e Francesca Cancellieri su asilo nido e nuovo autovelox. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Giochi innovativi per gli asili nido a Nardò, arrivano 234mila euroNARDO' (Lecce) - Gli asili nido di via Mozart e via Castellino avranno presto una nuovissima dotazione di giochi innovativi per i piccolissimi ospiti. Il ... corrieresalentino.it

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