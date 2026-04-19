Dolore a Chieti | muore improvvisamente un noto docente in piazza

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di festa si è trasformato in un momento di dolore a Chieti, quando un noto docente è deceduto improvvisamente poco dopo le 17:00 di oggi in piazza. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra i presenti, che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla per salvare la vita all’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Un pomeriggio di festa si è trasformato in un momento di profondo dolore a Chieti, quando Franco De Cesare è venuto a mancare improvvisamente poco dopo le 17:00 di oggi. Il pensionato, figura stimata della comunità locale, è stato colto da un malore fatale mentre si trovava in piazza Trento e Trieste, proprio mentre la cittadinanza si ritrovava tra i vicoli per il consueto passeggio domenicale. L’uomo, che risiedeva nelle immediate vicinanze della piazza, aveva appena terminato di attraversare lo spazio pubblico e si stava avvicinando a un bar della zona, suo abituale punto di ritrovo sociale, quando è caduto a terra senza preavviso. La rapidità dell’evento ha scosso chiunque si trovasse nei paraggi, trasformando l’atmosfera rilassata della domenica in una scena di urgenza medica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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