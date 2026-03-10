Un giovane tiktoker di 18 anni è deceduto improvvisamente a La Maddalena. La notizia è stata resa nota da Alice Mordenti, anche lei nota sul web, che ha condiviso la notizia. La scomparsa di Nativi ha suscitato attenzione tra gli utenti dei social media, mentre le circostanze della morte non sono state rese note ufficialmente.

Luigi Nativi, tiktoker di 18 anni, è scomparso improvvisamente a La Maddalena, a diffondere la notizia Alice Mordenti, anche lei famosa sul web Tragedia a La Maddalena, in Sardegna, dove Luigi Nativi, famoso tiktoker, è morto all’età di 18 anni. Sgomento in tutto l’arcipelago per la piccola star. Mentre la famiglia si è raccolta attorno al dolore, adesso si cerca di indagare per capire cosa abbia portato alla morte il giovane. A dare la notizia della morte la sua amica e collega, anche lei tiktoker, Alice Mordenti: “Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare, ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Luigi Nativi, tiktoker 18enne: muore improvvisamente

È morto Luigi Nativi, il tiktoker 18enne legato ad Alice Mordenti

Il tiktoker sardo Luigi Nativi morto improvvisamente a 18 anni, la vita da studente raccontata sui social attraverso il canto

