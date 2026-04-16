Tragedia ad Aizurro | muratore muore improvvisamente durante un lavoro

A Aizurro, frazione del comune di Airuno, si è verificata una tragedia che ha portato alla morte di un uomo di 57 anni residente a Villa d’Adda. Durante un intervento di lavori presso l’abitazione di un familiare, l’uomo ha accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. L’evento è avvenuto nel corso di una giornata di lavoro, senza altre circostanze aggiuntive riportate.

Il tragico evento che ha colpito la frazione di Aizurro, nel comune di Airuno, ha strappato la vita a Massimo Comi, un uomo di 57 anni residente a Villa d'Adda, dopo un improvviso malore occorso durante lo svolgimento di attività lavorative presso l'abitazione di un congiunto. L'uomo, che operava nel settore dell'edilizia come muratore, è deceduto poco dopo il trasferimento d'urgenza presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco. La dinamica del sinistro si è sviluppata nella .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia ad Aizurro: muratore muore improvvisamente durante un lavoro Notizie correlate Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecueTragedia di Pasquetta, nella tarda mattinata, in piazza Falcone e Borsellino, nel centro urbano di Casapulla. Passeggera muore improvvisamente durante volo di 17 ore da New York ad Auckland: indagini in corsoLa tragedia durante la tratta che richiede in genere dalle 16 alle 17 ore per essere completata.