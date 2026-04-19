Docenti in trasferta di serie B | affitti da record e niente indennità Così il merito al Nord è un lusso per ricchi L’allarme di ANIEF
In Italia, alcuni insegnanti sono costretti a spostarsi frequentemente senza ricevere indennità adeguate, vivendo situazioni che ricordano trasferte di serie B. I costi degli affitti nelle città del Nord sono alle stelle, mentre il merito e le opportunità restano un privilegio per pochi. L’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha lanciato un allarme su questa disparità, evidenziando come il divario economico tra regioni continui a crescere.
C'è un'Italia che corre a due velocità, ma quando si parla di costo della vita e potere d'acquisto, la metafora sportiva lascia spazio a un crinale geografico ed economico che taglia il Paese in due. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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