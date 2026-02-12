Docenti turchi del liceo Italiano di Istanbul in sciopero ANIEF | Indennità estero non spetta al personale locale 18 febbraio incontro col MAECI

Docenti turchi del Liceo Italiano di Istanbul hanno deciso di fermarsi, proclamando uno sciopero ad oltranza. La scuola rischia di fermarsi, mentre l’ANIEF spiega che l’indennità estero non spetta al personale locale. Domani ci sarà un incontro con il MAECI per cercare di risolvere la situazione.

L’ANIEF interviene sulla mobilitazione dei docenti turchi del Liceo Italiano di Istanbul, che hanno proclamato uno sciopero ad oltranza, con il rischio di compromettere il regolare svolgimento delle attività scolastiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

