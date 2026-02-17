Anief propone indennità di trasferta per docenti e ATA | nella prossima contrattazione collettiva nazionale la richiesta di sostegno economico per chi lavora lontano da casa

Anief ha presentato una richiesta di indennità di trasferta per docenti e personale ATA, motivata dalla presenza di insegnanti e collaboratori che devono spostarsi anche di molti chilometri per raggiungere le scuole. La proposta mira a offrire un sostegno economico concreto a chi affronta ogni giorno trasferimenti lunghi e onerosi, spesso senza riconoscimento adeguato. Durante la prossima riunione contrattuale, il sindacato intende discutere questa possibilità, sperando di ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale scolastico.

Il sindacato Anief annuncia una proposta specifica per la prossima contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto scuola. La segretaria generale Chiara Cozzetto ha dichiarato a Teleborsa che l'organizzazione presenterà la richiesta di introdurre un'indennità di trasferta destinata ai docenti e al personale ATA, sia di ruolo sia precari, che lavorano a centinaia di chilometri da casa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Rinnovo contratto 2022-24: 150 euro medi in arrivo per docenti e ATA, ma i supplenti brevi restano esclusi da alcune indennità. Anief invita a verificare i cedolini Leggi anche: Insegnanti di sostegno precari, l’Europa dà ragione ad Anief: “Stabilizzare 100 mila docenti” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Contratto scuola: Anief si impegna per indennità di trasferta degli insegnanti fuori sede; Docenti e Ata fuori sede, Anief chiede per loro tariffe agevolate per trasporti, detassazione spese di locazione, specifica indennità di trasfertaBozza automatica; Scuola: Anief, bene Carta docente trasformata in Carta servizi e assegnata anche al personale Ata; Docenti turchi del liceo Italiano di Istanbul in sciopero, ANIEF: Indennità estero non spetta al personale locale. 18 febbraio incontro col MAECI. Docenti e Ata fuori sede, Anief chiede per loro tariffe agevolate per trasporti, detassazione spese di locazione, specifica indennità di trasfertaBozza automaticaTariffe agevolate per trasporti, detassazione spese di locazione, specifica indennità di trasferta: sono le disposizioni urgenti da introdurre per fornire aiuto esupporto pratico ai tanti insegnanti e ... orizzontescuola.it Docenti turchi del liceo Italiano di Istanbul in sciopero, ANIEF: Indennità estero non spetta al personale locale. 18 febbraio incontro col MAECIL’ANIEF interviene sulla mobilitazione dei docenti turchi del Liceo Italiano di Istanbul, che hanno proclamato uno sciopero ad oltranza, con il rischio di compromettere il regolare svolgimento delle a ... orizzontescuola.it L’iniziativa si propone di rafforzare, in modo sistemico, la cultura della protezione dei dati personali e della sicurezza informatica nelle scuole #ComunitaEducante facebook