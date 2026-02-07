Questa sera il PalaBanca di Lugo si riempie di nuovo. Gli Aviators affrontano Anzola in un big match che mette in palio punti importanti in classifica. Il pubblico torna a gremire le tribune, con ingresso gratuito, per assistere a una partita che promette spettacolo. Dopo anni di vuoto, il palazzetto si prepara a vivere di nuovo l’atmosfera delle grandi sfide.

Il PalaBanca di Lugo ritornerà stasera ad essere tutto esaurito dopo gli anni d’oro della B. Alle 19 gli Aviators ospiteranno Anzola (ingresso gratuito), big match tra le prime in classifica del girone. Una sfida che si preannuncia entusiasmante e che vedrà Lugo arrivare con una striscia di quattordici vittorie consecutive e volendo vendicare il 60-66 dell’andata con i felsinei (unica sconfitta del campionato), mentre Anzola ha perso soltanto con la Tiberius Rimini, alle loro spalle con due punti in meno. La formula del campionato prevede che le prime due accedano alle semifinali playoff, mentre le classificate dal secondo al sesto posto disputeranno i play in. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - Divisione regionale 1. Aviators, sfida d’alta quota. Alle 19 big match contro Anzola

Nel weekend si sono disputate le gare di basket nelle divisioni regionali 1-2 e B femminile.

