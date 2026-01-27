Divisione regionale 1 Gli Aviators Lugo fanno 13 All’Academy il derby con Imola

La divisione regionale 1 vede gli Aviators Lugo consolidare la loro posizione, con la tredicesima vittoria consecutiva. La squadra si conferma leader del girone insieme ad Anzola, rafforzando il proprio percorso nel campionato. La sfida contro Imola si è conclusa con un risultato positivo, dimostrando la costanza e l’affidabilità del team. Un momento importante nel campionato che sottolinea la crescita e la determinazione degli Aviators Lugo.

