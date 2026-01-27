Divisione regionale 1 Gli Aviators Lugo fanno 13 All’Academy il derby con Imola
La divisione regionale 1 vede gli Aviators Lugo consolidare la loro posizione, con la tredicesima vittoria consecutiva. La squadra si conferma leader del girone insieme ad Anzola, rafforzando il proprio percorso nel campionato. La sfida contro Imola si è conclusa con un risultato positivo, dimostrando la costanza e l’affidabilità del team. Un momento importante nel campionato che sottolinea la crescita e la determinazione degli Aviators Lugo.
Tredicesima vittoria consecutiva per gli Aviators, sempre più capolista del girone insieme ad Anzola. L'ennesimo successo lughese arriva in casa con lo Scirea Bertinoro, regolato 78-64 (22-15; 41-38; 62-56). Il tabellino di Lugo: Naccari 9, Ballardini ne, Mazzotti 23 (foto), Baroncini L. 6, Galletti 7, Caroli 19, Caramella 1, Guardigli ne, Mihajlovski 2, Savino 11. All.: Baroncini F. Successo d'oro nella corsa salvezza per la Raggisolaris Academy che regola 78-75 (29-22; 54-43; 63-56) l' International Imola. Il tabellino di Faenza: Merendi 4, Bianchi 1, Gorgati 12, Gaina Catana ne, Al Alosy 8, Marras, Dellachiesa 8, Grillini T.
Gli Aviators Lugo continuano il loro percorso nella Divisione regionale di basket femminile, conquistando l’undicesima vittoria consecutiva nel derby contro la Compagnia dell’Albero al Russi.
