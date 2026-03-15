Disturbi del comportamento alimentare | aumentano del 35 per cento i casi fra bambini e adolescenti Scende anche a 8-9 anni l' esordio e riguarda soprattutto i maschi quando è Arfid

I casi di disturbi del comportamento alimentare tra bambini e adolescenti sono aumentati del 35 per cento, secondo la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’età di esordio si abbassa fino a 8-9 anni e il fenomeno interessa principalmente i maschi, specialmente quando si tratta di ARFID. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo.

A lanciare l'allarme, nella Giornata del Fiocchetto Lilla - dedicata alla sensibilizzazione sui DCA - è SINPIA, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che mette in evidenza come negli ultimi anni, a livello nazionale, si sia registrato un aumento fino al 35% di tali disturbi tra bambini e adolescenti, con un abbassamento progressivo dell’età di esordio: in Italia si stima che oltre 3 milioni di persone ne soffrano e che anoressia e bulimia colpiscano l’8–10% delle ragazze e lo 0,5–1% dei ragazzi, con casi segnalati sempre più frequentemente tra gli 11-12 e i 15 anni e, a volte, anche prima, intorno agli 8-9 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Disturbi del comportamento alimentare: aumentano del 35 per cento i casi fra bambini e adolescenti. Scende anche a 8-9 anni l'esordio e riguarda soprattutto i maschi quando è Arfid Articoli correlati Disturbi alimentari, allarme SINPIA: oltre 3 milioni di casi in Italia. Esordio precoce a 8 anni e boom del 35% dopo la pandemiaI disturbi alimentari colpiscono tre milioni di italiani, con esordi allarmanti a otto anni. Il corpo come specchio del dolore: comprendere i disturbi del comportamento alimentare nella "Giornata del Fiocchetto Lilla"Negli ultimi anni i disturbi alimentari sono aumentati in modo significativo, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani adulti. Aggiornamenti e notizie su Disturbi del comportamento alimentare... Temi più discussi: Giornata contro i disturbi del comportamento alimentare, il 15 marzo il Monumento al Pescatore si colora di lilla; Giornata dei disturbi alimentari, domenica 15 marzo 2026 fontana del Nettuno illuminata di viola; Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, il 15 marzo mura di Como illuminate di lilla; Domenica è la Giornata per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, Pandolfi: Coinvolgono milioni di giovani, serve fare di più. Il corpo come specchio del dolore: comprendere i disturbi del comportamento alimentare nella Giornata del Fiocchetto LillaIl 15 marzo si celebra in Italia la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, un momento dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA), condizioni psicologiche ... agrigentonotizie.it Disturbi alimentari: l’intervista all’esperta del San Raffaele in occasione della Giornata Nazionale Fiocchetto LillaDisturbi alimentari sempre più precoci tra adolescenti e giovani. I segnali da riconoscere secondo l’esperta del San Raffaele per la Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla ... iodonna.it #15marzo Oggi è la Giornata Nazionale del #FiocchettoLilla contro i disturbi del comportamento alimentare. In crescita tra gli adolescenti e i preadolescenti, a preoccupare non è più solo l’anoressia, che riguarda ormai una minoranza dei casi ( il 30%) ma i f facebook 15 marzo – Giornata nazionale per i disturbi del comportamento alimentare. Colpiscono migliaia di persone. Riconoscerli, parlarne e chiedere aiuto può salvare la vita. Informazione, ascolto e accesso alle cure sono fondamentali: nessuno deve affrontare que x.com