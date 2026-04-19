Disturba il segnale delle chiavi per rubare nelle auto | ma lo stavano osservando i poliziotti video
Venerdì pomeriggio a Milano, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni che avrebbe tentato di rubare un'auto usando un disturbatore di frequenze per interferire con il segnale delle chiavi. Gli agenti lo avevano già sotto osservazione prima dell'intervento. Un video mostra l'arresto e i dettagli dell'episodio, che si è svolto in un'area cittadina. La vicenda si inserisce in un più ampio fenomeno di tentativi di furto con strumenti tecnologici.
Venerdì pomeriggio a Milano la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni, accusato di aver tentato un furto su un'auto utilizzando un disturbatore di frequenze. L'episodio è avvenuto in viale Piave, dove gli agenti della Squadra mobile stavano svolgendo alcuni controlli. L'uomo, un cittadino cubano.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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