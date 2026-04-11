Nel parco tranciano la catena di due e-bike di turisti ma i carabinieri li stavano osservando

Nella sera di giovedì 9 aprile, due turisti italiani sono stati arrestati dai carabinieri in un parco locale. Durante un’osservazione, i militari hanno visto i due uomini tranciare le catene di due biciclette elettriche di altri visitatori. I militari, presenti in zona, sono intervenuti immediatamente e hanno fermato i due sospettati, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Sono stati i carabinieri della stazione di Bardolino, nella tarda serata di giovedì 9 aprile, a trarre in arresto un 37enne ed un 28enne, entrambi di nazionalità italiana e già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato in concorso.I militari stavano perlustrando le vie del. 🔗 Leggi su Veronasera.it Spaccio di droga al parco, ma arrivano i carabinieri: due in manetteFIRENZE – Un collaudato sistema di vendita al dettaglio, smantellato dall’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze... Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»ROMA - Un boato nel cuore della notte ma l’allarme per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti è scattato solo questa mattina intorno alle... Si parla di: Nel parco tranciano la catena di due e-bike di turisti, ma i carabinieri li stavano osservando. Camorra, la nuova guerra nel Parco VerdeStrade che si svuotano, finestre che si chiudono. Succede qualcosa di strano quella sera, partono anche messaggi sui cellulari, non ce n’è motivo, non sta accadendo nulla. Eppure in uno di quei ... avvenire.it Aperta la caccia ai cervi nel Parco dello Stelvio: se ne potranno uccidere 237La decisione si inscrive nel Piano regionale quinquennale, approvato con il parere positivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nel 2022, entrato in vigore nel ... repubblica.it