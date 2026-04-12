Ragazzi russi dispersi sui monti peloritani salvati e trovati senza cibo e acqua

Nelle prime ore del mattino si è concluso un intervento di soccorso notturno sui Monti Peloritani, organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico, per recuperare 19 giovani russi dispersi in zona. I ragazzi sono stati trovati senza cibo e acqua e sono stati tratti in salvo. L’intervento è iniziato nella notte ed è durato diverse ore, coinvolgendo diverse squadre di soccorritori.

Concluso alle prime luci dell'alba un lungo intervento di soccorso notturno sui Monti Peloritani per il Soccorso Alpino e Speleologico, per recuperare 19 giovani dispersi. Nella prima serata di sabato, la Centrale Operativa 118 di Messina aveva attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Pasquetta tra i due mari: percorso suggestivo sui Monti PeloritaniStufi della solita Pasquetta? Lunedì 6 aprile nuova escursione targata Associazione Pfm attraverso uno dei percorsi più celebri dei Monti Peloritani. Alpinisti dispersi sul Monte Cervati trovati con sintomi di ipotermia e salvati con l'elicotteroDue alpinisti sono stati tratti in salvo dopo aver perso l’orientamento sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza (Salerno), a causa delle...