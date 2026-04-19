Discoteca all’aperto sulla terrazza del Mercato Coperto | notte di musica e lamentele
Nella notte di ieri, sulla terrazza del Mercato Coperto a Perugia, si è svolta una discoteca all'aperto con musica a volume molto elevato che è durata fino all’una. Diverse persone hanno lamentato il rumore e il disturbo causato dall’evento, che ha coinvolto l’area nel centro della città. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, generando polemiche sulla gestione dell’evento e sull’uso dello spazio pubblico.
Una discoteca a cielo aperto, sulla terrazza del Mercato Coperto a Perugia, con musica a volume altissimo fino alle 1.30 di notte. Residenti del centro storico infuriati e decine di chiamate alla Polizia locale.È il racconto di un sabato sera primaverile, con tante persone ad affollare il centro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Colleferro. Sabato 31 Gennaio al Mercato Coperto. Appuntamento con Arte, Degustazioni, Musica e Cultura con “Art Exhibition” a cura di Monica CiriaciCronache Cittadine COLLEFERRO – Un’occasione di incontro e condivisioni tra Degustazioni, Musica e Cultura ma soprattutto Arte.
Leggi anche: Santa Rosa, cade un grosso pino a ridosso del mercato coperto