Discoteca all’aperto sulla terrazza del Mercato Coperto | notte di musica e lamentele

Nella notte di ieri, sulla terrazza del Mercato Coperto a Perugia, si è svolta una discoteca all'aperto con musica a volume molto elevato che è durata fino all’una. Diverse persone hanno lamentato il rumore e il disturbo causato dall’evento, che ha coinvolto l’area nel centro della città. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, generando polemiche sulla gestione dell’evento e sull’uso dello spazio pubblico.