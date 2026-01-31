Colleferro Sabato 31 Gennaio al Mercato Coperto Appuntamento con Arte Degustazioni Musica e Cultura con Art Exhibition a cura di Monica Ciriaci

Sabato 31 gennaio, al Mercato Coperto di Colleferro, torna l’appuntamento con “Art Exhibition”. Monica Ciriaci organizza una giornata dedicata all’arte, con esposizioni, degustazioni, musica e cultura. Un evento che vuole coinvolgere la comunità e offrire uno spazio di confronto tra artisti, appassionati e cittadini. La piazza si anima con colori e suoni, puntando a valorizzare il talento locale e a creare un momento di condivisione tra tutti i partecipanti.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Un’occasione di incontro e condivisioni tra Degustazioni, Musica e Cultura ma soprattutto Arte. È questo l’evento in scena L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Sabato 31 Gennaio al Mercato Coperto. Appuntamento con Arte, Degustazioni, Musica e Cultura con “Art Exhibition” a cura di Monica Ciriaci Approfondimenti su Colleferro Art Exhibition Al mercato coperto secondo appuntamento con ’Aperitivi in festa’ Storie al bivio, oggi sabato 31 gennaio: gli ospiti di Monica Setta La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Colleferro Art Exhibition Argomenti discussi: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND - 15 e 16 attendono l`Empoli, la 17 sfida il Frosinone; Novità a Colleferro: Art exhibition al mercato coperto; Weekend 31 gennaio – 1 febbraio in Provincia di Cuneo: Carnevali, eventi sulla neve e ingressi gratuiti da non perdere; Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 30, 31 gennaio e 1° febbraio. Paliano, incontro pubblico su ritrovamenti archeologici e tutela del territorio: appuntamento sabato 31 gennaio al Teatro EsperiaL’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire un confronto pubblico consapevole sulle scelte che incidono direttamente sul futuro del territorio e della comunità locale ... tunews24.it DOMENICA 01 FEBBRAIO A CARBONARA VIA VACCARELLA PIAZZALE ANTISTANTE MERCATO COPERTO ACCANTO ALL' OSPEDALE DI VENERE ANTIQUARIATO ARTIGIANATO VINTAGE VINILE COLLEZIONISMO FUMETTI E TANTO ALTRO - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.