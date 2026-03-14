Santa Rosa cade un grosso pino a ridosso del mercato coperto

Nel pomeriggio un grosso pino è crollato in piazza Don Vito De Grisantis, nel quartiere Santa Rosa a Lecce. La caduta ha provocato il cedimento di una parte della chioma, finendo vicino al mercato coperto. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni o rischi per passanti e attività commerciali.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio in piazza Don Vito De Grisantis. Sul posto sono intervenuti la polizia locale i vigili del fuoco LECCE – Un grande pino è caduto nel pomeriggio in piazza Don Vito De Grisantis, nel quartiere di Santa Rosa, proiettando la sua ampia chioma verso il mercato coperto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze né per le persone né per le cose. L’albero si letteralmente eradicato e ha finito per invadere la carreggiata e l’area pedonale della struttura rionale. Non è certo la prima volta che in città cade un pino, ma la particolarità dell’episodio odierno è che è avvenuto in condizioni meteo discrete, in assenza di vento significativo e di piogge. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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