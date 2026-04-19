Discariche di rifiuti inerti Puntiroli scende in strada | Noi c' eravamo già quando gli altri dormivano

Oggi il candidato sindaco ha preso parte a una manifestazione e a una marcia nella zona industriale di Montaletto, focalizzandosi sul problema delle discariche di rifiuti inerti. La protesta si è concentrata sulla presenza di queste discariche nella zona, con uno dei partecipanti che ha dichiarato:

Il candidato sindaco Enea Puntiroli ha partecipato oggi alla manifestazione e alla marcia organizzata sul tema delle discariche di rifiuti inerti nella zona industriale di Montaletto. La presenza si inserisce in un percorso di confronto che il gruppo porta avanti da circa due anni su questo tema.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Discariche di rifiuti inerti a Montaletto, Puntiroli: "Spostare gli impianti in area più idonea"Il candidato sindaco della lista civica Cervia Più chiede "chiarezza sull’impatto su abitazioni, attività produttive e agricole, viabilità e aree... Discariche di rifiuti inerti, Ferrero (FdI): "Fare luce sulla tutela della Salina e dei residenti"Il dibattito attorno all'arrivo di due discariche di macerie e scarti edili nella zona di Montaletto a Cervia, dopo aver scatenato la reazione dei... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rifiuti, definiti i criteri per il riparto del tributo speciale ai comuni che ospitano discariche e inceneritori; Cervia, Salviamo le Saline: domenica la camminata di protesta contro le discariche di inerti; L'Ecotassa per i Comuni in Sicilia vicini a impianti di smaltimento rifiuti: ecco come verranno divisi i fondi; Domenica 19 aprile, una camminata di protesta di Salviamo le Saline contro le discariche di Montaletto. Includere l’incenerimento nel sistema Eu Ets non porterà più rifiuti in discaricaInserire l’incenerimento dei rifiuti nel sistema di scambio di emissioni Ue (Eu Ets) non porta ad un aumento dei rifiuti in discarica. A dirlo è un nuovo rapporto di Zero […] ... ecodallecitta.it Slitta la riorganizzazione delle discariche di inertiSlitta alla prossima legislatura l'approvazione degli indirizzi per la riorganizzazione delle discariche di inerti sul territorio regionale. Il dato è emerso durante l'assemblea del Consiglio ... ansa.it Ho verificato questa problematica ed è assolutamente vera, con il pretesto che debbono aiutare gli agricoltori in difficoltà e, UDITE UDITE, devono esaurire le scorte! Si, diventiamo TUTTI NOI delle DISCARICHE di pesticidi!!! Ovviamente l'iniziativa parte dalla facebook