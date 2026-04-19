Nella 33esima giornata di Serie A, il Pisa ha perso in casa contro il Genoa con il risultato di 1-2, deciso dall’autorete di Colombo. Tra pochi minuti scenderanno in campo anche Juventus e Bologna, mentre le partite vengono seguite in tempo reale con aggiornamenti su sintesi, tabellini, risultati e moviola. La giornata si sta svolgendo con diverse sfide che si disputano in contemporanea, offrendo un quadro completo delle partite in corso.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Genoa 1-2, la decide Colombo. Tra poco in campo Juve Bologna

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